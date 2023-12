Coni confesó que confundió a su mamá con popular cantante en GH: “Pensé que era…”

Constanza Capelli, la ganadora de Gran Hermano Chile, recordó la emocionante visita de su madre Paola a la casa estudio durante su encierro y confesó que en un primer momento pensó que se traba del cantante chileno Pablo Herrera.

Y es que la ex bailarinda de ballet participó del react oficial de reality de Chilevisión con Claudio Michaux, espacio en el que detalló cómo fue ese momento.

“En un momento pensé, cuando me di vuelta y me dijeron ‘¡Coni! ¡Coni!’… y yo me doy vuelta y miro a alguien… pensé que era Pablo Herrera”, contó entre risas. “¡Pensé que era un cantante! No reconocí a mi vieja”, añadió riéndose.

“Y miré y dije ‘¿qué hace este weón (sic) aquí?’… y después me dijeron ‘¡es tu mamá!”, recordó la ganadora.

Pese a la anécdota, Capelli aseguró que “fue el momento más bonito. Esa sensación de poder abrazarla, sentir su olorcito… a quién no le gusta abrazar a su mamita”.

Revive el react de Constanza Capelli aquí:

