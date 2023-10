Coni cobró venganza e hizo la espontánea en Gran Hermano: “Me sorprendió, no confío en ella”

Tras la inesperada salida de Ignacia Michelson de Gran Hermano, Constanza Capelli se dirigió al confesionario para activar la nominación espontánea que aún seguía disponible esta semana. ¿La razón? Castigar a una de sus compañeras por haber agredido de manera verbal a su amiga con relación a su físico. Y no solo eso, pues la bailarina reveló que no se fía de la persona en cuestión: “Algo me dice que no confíe en ella… algo de percepción”. ¿Para quién fueron sus dos votos restantes? No es difícil adivinarlo.