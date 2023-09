Coni cree que Fede se dejó perder en prueba de líder de Gran Hermano: “Lo hiciste a propósito”

Luego que perdieran el equilibrio y cayeran en la prueba de líder de esta semana en Gran Hermano, Constanza Capelli confrontó a Federico Farrell y planteó que se dejó perder.

“Lo hiciste a propósito”, acusó la bailarina, mientras ambos estaban sentados en la cocina y sus demás compañeros seguían enfrentando la competencia en el patio.

En respuesta, el argentino aseguró que “lo que quieras, pero que me dejé a caer a propósito, no“. Capelli, por su parte, replicó: “Eso no lo sé yo. Si te lo estoy preguntando, dímelo. Fede, a ti te da lo mismo ganar o perder“.

“No me daba lo mismo desde que supe que vos la querías ganar. Por eso te pregunté si la querías ganar”, contestó el jugador de 38 años. “Pero obvio, si por eso estoy acá”, fue la respuesta de Coni.

Federico, en tanto, señaló que “en el momento que me dijsite ahí me quedé, sino me hubiera bajado en el minuto dos“. “Pero yo no lo sentí así, no entiendo por qué nos caímos. No te importa estar acá“, dijo Capelli.

Así, aunque el diálogo siguió por algunos segundos, la jugadora decidió creerle a su compañero y puso fin a la conversación, dándole un cálido abrazo a modo de reconciliación.

Síguenos en