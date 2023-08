Constanza sinceró su indiferencia por el arrepentimiento de Trinidad: “No puedo mentir, no sentí nada”

A casi dos semanas de su eliminación, Trinidad Cerda volvió por algunos instantes a la casa de Gran Hermano y, arrepentida, pidió disculpas a Constanza Capelli por algunas de sus acciones en el encierro.

“Lo siento, Coni. Me escapé de los conflictos porque estaba súper cobarde. Estaba con miedo de lo que podía pasarme después”, comenzó diciendo a la bailarina, cuando esta última debía permanecer inmóvil.

Constanza: “No sentí nada”

Aunque fueron escasos segundos, los dichos de la azafata revolucionaron el reality y causaron diversas impresiones entre los jugadores. Sin ir más lejos, fue la propia bailarina quien manifestó su posición respecto a sus palabras.

En conversación con Raimundo Cerda, Constanza sin eufemismos dijo que “no sentía nada”. “Cuando me dijo eso no sentí nada. No puedo mentir. Lo agradezco pero me pasa que ese momento…”, confesó al ingeniero agrónomo.

“Siento que Trini volvió a ser ella”

“El dolor que ella me hizo sentir a mí… yo ya la disculpe hace rato. Hace rato que la disculpé. Sin embargo le deseo lo mejor. Pero no puedo. No podría decir que la vuelvo a querer, porque las cosas no son así. Los sentimientos no son así”, reflexionó Capelli.

En ese sentido, la jugadora concluyó su intervención asegurando que “hay cosas que se quiebran”, aunque manifestó su alegría por su ex amiga. “Estoy contenta por ella, porque siento que ella volvió a ser ella. Pero a mí no me da una calma porque siempre supe que nunca le hice algo malo a ella”, cerró.

