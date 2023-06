Amiga de Constanza entrega desconocidos detalles de romance con Jorge Valdivia: “Él le pidió el teléfono”

Conmoción causó la revelación de Constanza en Gran Hermano Chile, luego de contar que tuvo un romance con el reconocido ex futbolista nacional Jorge Valdivia.

Si bien nunca dijo su nombre, fueron varios los habitantes que, de alguna manera, “adivinaron” que se trataba del Mago, algo que la propia bailarina no desmintió, aunque aclaró que todo se dio cuando el ex seleccionado chileno estaba soltero.

Ahora, fue una amiga de la integrante de la casa, Eliana Espejo, la que entregó nuevos antecedentes, dando detalles hasta de las fechas en la que se habría dado todo.

“Le pidió el teléfono”

En conversación con Las Últimas Noticias, la cercana a la participante de la casa más famosa aseguró: “La información que yo tengo es clara: El Mago siempre ha buscado a Cony”.

“La primera vez fue cuando él ya no estaba con Daniela Aránguiz. Lo conoció cuando él vivía en el hotel en La Dehesa”, dijo.

Espejo indicó que todo ocurrió entre noviembre y diciembre del 2022 y que ambos “se conocieron en un evento y él le pidió el teléfono. Después la invitó a salir. Tengo entendido que salieron varias veces”.

“Salieron también con el hermano de él (Claudio Valdivia). Se mostraron en restaurantes y fiestas. De hecho, hay un video donde se les ve y es justo de esa época cuando salieron”, agregó.

De todas formas, esta cercanía no prosperó debido a que, según aseguró Eliana, “el Mago estaba en ese momento en que no sabía si iba a volver con Daniela. No estaba seguro de querer volver o no con ella y hablaba harto del tema”.

“Fue un pasatiempo entretenido y se acabó”, añadió.