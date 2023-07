¿Le mintió? Jorge entregó peculiar respuesta a Coni en medio de honesta preocupación de la jugadora en GH

Tras la controvertida placa de nominación que se reveló este miércoles, Constanza Capelli se acercó a Jorge Aldoney para aclarar algunos puntos que consideró importantes. “Como tú sabes, estuve con Sebastián y pasó todo el tema el domingo”, dijo, en relación a la bullada pelea que mantuvo Ramírez con el jugador. En ese sentido, aclaró que “no va a borrar todo eso por un solo suceso”, lo que derivó en una inesperada respuesta del ex Míster Chile. “Yo no voté por ti”, expresó, aún cuando sí la escogió como una de sus nominadas. “Sí, lo sé, pero quería dejar en claro que no te voté y que no lo haría, no por algo así”, contestó Capelli.