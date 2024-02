Constanza Mackenna recordó “perturbador” casting con Herval Abreu: “Fue muy elevada de tono”

La actriz Constanza Mackenna desclasificó un complejo momento que vivió con Herval Abreu, ex director de teleseries que en 2018 recibió una serie de acusaciones por abuso y acoso sexual.

Durante su participación en el podcast Me importas tú, Mackenna recordó la vez que fue a un casting en la casa de Abreu para obtener un papel en Soltera Otra Vez.

“Fui a su casa y fue súper incómodo. Me terminé yendo porque siempre he sido pudorosa y para dentro, siempre fui así, de chica y cuando las cosas no me hacen sentir cómoda, no puedo no más, me cuesta sobreponerme a eso“, afirmó.

La intérprete aseguró que el realizador le pidió leer unos guiones sin el registro de las cámaras: “Había tres escenas y una era como ‘te amo, dámelo todo’, muy elevada de tono y ahí me empecé a sentir incómoda, con mucha vergüenza, pudor”.

El casting de Constanza Mackenna

En el mismo espacio, Constanza Mackenna expresó que “no entendía por qué estábamos haciendo un casting que nadie está grabando, por qué al director le tengo que hablar al oído y no a un actor y que él mire de afuera. Es difícil cuando no sabes cómo funcionan las cosas y solo tienes sensaciones”, agregó.

Ante esto, Constanza habría decidido dejar el domicilio del director, quien intentó explicarle lo sucedido. “Me dijo ‘no vayas a creer que yo’. ‘Yo no estoy creyendo nada, solo no quiero seguir haciendo esto y quiero irme a mi casa’”, dijo.

“Solo le dije una escena al oído y eso ya me parecía totalmente perturbador. Me fue a dejar al auto y me decía ‘no creas que estoy haciendo cosas…’, como un parche antes de la herida. Ahí chao, nunca más”, cerró.

Herval Abreu fue sobreseído

Cabe mencionar que, en marzo de 2019, Herval Abreu fue sobreseído en cuatro de las cinco denuncias en su contra. Un caso que se destapó tras un reportaje de Revista Sábado de 2018, donde se daban a conocer siete denuncias de mujeres contra el director de teleseries.

De acuerdo con sus relatos, Abreu realizaba tocaciones, enviaba mensajes con insinuaciones y abusaba de su poder. Posteriormente, se sumaron nuevos testimonios y el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.

