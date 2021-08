Noche de confesiones y divertidos momentos se vivieron en el nuevo capítulo de La Divina Comida, que contó con la participación del ex candidato presidencial Ignacio Briones, el actor Cristián de la Fuente, la modelo Ruth Gamarra y la actriz Constanza Mackenna.

Precisamente esta última reveló cuál es uno de sus sueños en la actuación: interpretar a Cecilia Bolocco en alguna película o serie de su vida.

“Últimamente me obsesioné y me volví media loca con Cecilia Bolocco. Me encantaría interpretarla”, confesó Mackenna, quien además hizo el clásico gesto de Bolocco tras obtener la corona en Miss Universo en 1987.

La artista sostuvo que le gustaría encarnar a la ex animadora de televisión porque “es algo basado en hechos reales, como muy representativo de Chile”.

Fue en ese contexto que Cristián de la Fuente se ofreció a gestionar una eventual producción sobre la vida de la modelo.

“Hagámosla, yo no sé nada pero unámonos. Llamamos a la Cecilia, le decimos, la involucramos, o sea las cosas se hacen así. Está buena, no te estoy h…“, señaló el esposo de Angélica Castro. Ante esta oferta, Constanza no dudó en decir: “o sea, mañana, te lo digo en serio”.

Finalmente, Mackenna le habló a Bolocco a través de las cámaras: “No nos conocemos, pero al menos estar involucrada en un proyecto en que contemos tu historia, sería maravilloso“.

Extraña enfermedad de la actriz

Constanza Mackenna recibió un particular regalo por parte de Cristián de la Fuente: una caja llena de saleros. Aquel obsequio se debe a una extraña enfermedad que padece la actriz.

“Qué buen regalo. Efectivamente, a mí me hace bien la sal. (…) Tengo una condición que se llama disautonomía. En el fondo, mis venas están menos apretadas de lo normal, entonces la sangre me bombea más relajada, soy de presión baja”, relató la actriz de Mega.

La artista comentó que en un principio pensaban que era otra enfermedad: “Me lo diagnosticaron desde muy chica. Yo me desmayaba, creyeron que tenía epilepsia. Tomé remedios para la epilepsia como cuatro o cinco años. No sé si lo tenía, me imagino que no. A los 17 años nos dimos cuenta que era esto”.