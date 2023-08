“No conozco a mi papá”: Coni Capelli abrió su corazón y sinceró desconocida historia familiar en Gran Hermano

La repentina amistad entre Jennifer Galvarini y Lucas Crespo dejó perplejos a los jugadores de la casa. Sin embargo, la noche de este jueves se reveló el verdadero motivo detrás del reto que encargó Gran Hermano.

Junto con limar asperezas y conseguir una sana convivencia entre ambos, el premio que ambos ganaron no fue para ellos, sino que para dosde sus compañeros: Tanto Pincoya como Crespo pudieron escoger a un jugador para que viera un saludo de su familia.

En ese sentido, la oriunda de Chiloé no pensó dos veces y eligió a su amiga, Constanza Capelli, quien gracias al regalo pudo ver a su madre y su hermana por primera vez en dos meses de encierro.

“Me encantó ver su preciosa carita, mi mamita y mi hermana, que son lo único que tengo. Así que las adoro, las amo”, expresó la bailarina tras el visionado, justo antes de ahondar en sus vínculos familiares.

Constanza Capelli: “No conozco a mi papá”

“Lo que pasa es que yo no conozco a mi papá”, relató la jugadora, mientras era abrazada por Pincoya. “Entonces, perdí todo ese lado. Por el lado de mi mamá no tenemos relación con esa parte de la familia, entonces mi mamá siempre ha sido lo único que he tenido“.

“Todo lo que soy y lo que no soy también, una persona honesta, leal, se lo debo a ella, a los límites que me ha puesto ella. Ella me crió“, dijo la jugadora. Además, mencionó a su tío, con quien ha logrado cultivar una entrañable relación los últimos años.

“Él vivió en Europa muchos años, entonces se perdió mi infancia. Pero ella es lo más grande que yo tengo. Por ella soy quien soy. Por eso la nombro así. Porque el resto de mi familia no está en mi corazón“, expresó.

Coni reconstruyó su relación con su mamá

En aquel momento, Constanza también profundizó en su vínculo con su madre, el cual contó que logró reconstruir tras mucho tiempo y trabajo de terapia psicológica.

“Mi mamá estaba muy distanciada de mí”, sinceró. “Desconfiaba de mí. Me tomó tiempo recuperar su confianza por todo lo que había pasado. Ella igual se sentía dolida y me costó. Pero de eso se trata, las relaciones no son incondicionales”.

“Tiene que haber una recirprocidad y creo que en este tiempo le he demostrado que me la puedo y estoy súper feliz de que hayamos podido reconstruir nuestra relación”, reflexionó la jugadora.

Cómo logró sanar su relación consigo misma

“Dejar de tener rabia con ella”, expresó, haciendo alusión a su “yo” del pasado. “Sentía que ella tenía mucha responsabilidad de lo que había pasado. Y si bien sí era cierto, pero ella luego de una terapia extensa pudo entender que ella hizo lo que pudo, que ella también tenía su historia”, sinceró.

“Y cuando sacó esa rabia, empecé a verla de nuevo con otros ojitos, volver a mirarla con ternura. Y creo que yo igual a ella (su mamá). Le traté de explicar cómo fue mi infancia”, concluyó Constanza.

