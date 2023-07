Coni se cansó de Trini y expuso su “traición” tras pelea: “Anda cocoroca con él… la flaca no tiene códigos”

La eliminación de Bambino dejó las cosas tensas en Gran Hermano Chile, sobre todo porque la familia Lulo -Francisco, Jennifer y Constanza-, fue la primera salvada del público. En ese contexto, Trini y Coni protagonizaron una tensa pelea en la que la auxiliar de vuelo reconoció que “quiero que te vayas”. Posterior a esto, la ex bailarina acusó que “la hue.. anda cocoroca detrás del hue… que anda conmigo. Digamos las cosas como son (…) yo era su mejor amiga, entonces la flaca no tiene códigos. Y por más que se me escapen las cabras para el monte, yo cuando tenía que defenderla, lo hice“, cerró, mientras Francisco asintió a todo lo que ella dijo, encontrándole la razón.