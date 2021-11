Un duro momento tuvo que atravesar la actriz chilena Constanza Piccoli, quien sufrió un violento portonazo.

Así lo relató ella misma a través de redes sociales, donde contó que el hecho ocurrió durante este fin de semana recién pasado en la comuna de Vitacura.

La intérprete, recordada por su papel en la serie juvenil BKN, utilizó su cuenta de Instagram para detallar que un grupo de delincuentes sustrajo su vehículo mientras conducía en compañía de su madre.

Tras el suceso, la joven sostuvo que tanto ella como su madre salieron ilesas del robo: “Lo material no importa, da lo mismo porque no nos pasó nada”.

“Estoy bien. No le deseo esto a nadie, ese miedo que te invade y sientes que puedes perder algo tan valioso como mi mamá o de no poder defenderte, todo por un puto auto”, escribió en una de sus stories.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por el apoyo y pidió ayuda para encontrar su automóvil. “A todos los que me han preguntado, les quiero agradecer por la preocupación. He recibido mucho amor en estas horas y eso me hace muy feliz”, señaló en la red social.