Coni y Pincoya cada vez más cerca de la reconciliación definitiva en Gran Hermano: “Siempre voy a estar ahí”

Una emotiva conversación tuvo lugar esta semana en Gran Hermano, pues Constanza y Pincoya ahondaron en su relación y aclararon algunos asuntos que estaban pendientes desde hace un tiempo. “Para mí el cariño se construye y hoy en día no sé lo que piensas, no sabes cuando tengo pena“, expresó la bailarina al final del diálogo, cuando ambas habían derramado un par de lágrimas. “Siempre estoy, tú piensas que no estoy pero siempre voy a estar ahí. Te vigilo, te cuido, aunque no lo creas”, respondió la chilota, dejando entrever que una reconciliación podría estar a la vuelta de la esquina.