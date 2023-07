Constanza reveló que se convirtió en bailarina exótica y quiere dejarlo atrás: “El ambiente igual es…”

Durante la jornada de este domingo los participantes de Gran Hermano Chile aprovecharon la salida del sol para hacer diferentes actividades en el patio, entre ellas, bailar y hacer ejercicio en general.

En este contexto, mientras Sebastián y Constanza realizaban pesas, el recién llegado le comentó a la bailarina sobre el ballet. “¿Cuánto rato practicaste ballet?”, se le escuchó decir a Tatán a lo que Coni lo contesto que estuvo 12 años practicando esa danza, generando la sorpresa del recién llegado.

Cayendo en la curiosidad, Tatán quiso saber si su compañera aún podía pararse con la punta de los pies, algo característico entre las bailarinas de ballet, y si es que eso provocaba dolor.

“Duele, pero después de un tiempo como que se te van haciendo heridas y después las heridas se transforman en callos, entonces esas durezas hacen que después cuando te subes a la punta no te duela abajo, pero en verdad te acostumbrai’ al dolor”, explicó Constanza.

“Ahora estoy bailando, pero estoy haciendo otras cosas, como bailarina exótica como de noche, en esa ando”, le comentó Capelli a Sebastián, agregando que participa en las fiestas de electrónica. “¿Nunca hay cachado bailarinas? Siempre estoy ahí”, le dijo a Tatán quien no recuerda haberla visto.

Cuestionando su paso como bailarina exótica, Coni comentó que “igual me gusta, pero me gustaría no depende de eso“, a lo que Ramírez no dudó en preguntar la razón de esto. “Porque es relacionarse todo el tiempo con gente como de la noche (…) o sea quiero ir porque quiero, a hue…, es distinto depender de eso, ¿cachai?”, precisó.

En este contexto la dupla comentó que ahora solo van a ese tipo de fiestas con su grupo de cercanos, ya que el ambiente ha cambiado. “Está muy negra la hue…”, dijo Seba, agregando que si va ya no conoce a nadie y “no se siente seguro”. Respaldando los dichos de su amigo, Coni dijo que “el ambiente igual es caca“.