Luego de años de rumores, Constanza Ríos y Guillermo Maripán ya no esconden su amor. La ex participante de El Discípulo del Chef y el defensa de la Selección Chilena ya no tienen temores en confirmar su relación, para lo cual han utilizado sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo “Chino” Ríos dejó en evidencia que comparte sus días con el futbolista. Por aquello, publicó una tierna fotografía mediante sus historias.

La imagen en cuestión muestra a Maripán en un tierno momento junto a un gato. En la fotografía, Cony etiquetó a Guillermo y le añadió un corazón en llamas.

Guillermo Maripán también compartió su amor

El deportista no fue menos y también subió una fotografía en la plataforma virtual. En sus historias, Guillermo Maripán capturó un momento en medio de la visita que ambos hicieron a los jardines del Casino de Montecarlo, en Mónaco.

En la fotografía se observa a Constanza Ríos sonriente mientras se toma una selfie en uno de los espejos que hay en el recinto. Al igual que ella, él la etiquetó en la instantánea y también dejó un corazón.

Hay que recordar que hace algunas semanas, en medio de su participación en el programa culinario de Chilevisión, la joven señaló: “Mi corazón está ocupado, no hablaré mucho del tema, estoy muy feliz y es chileno, eso es todo lo que voy a decir”.

Revisa las historias que ambos subieron a continuación: