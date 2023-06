Constanza se sinceró tras hablar sobre su cercanía con reconocido ex futbolista: “Yo se lo prometí”

Sorpresa causó entre algunos jugadores de Gran Hermano Chile la revelación de Constanza, quien señaló haber tenido un “acercamiento” con un reconocido ex futbolista nacional.

Si bien no dijo su nombre, habitantes de casa afirmaron que se trataba de Jorge “Mago” Valdivia, lo que provocó que la bailarina se sonrojara.

“No medí las consecuencias”

Este martes por la tarde, la artista tuvo una sincera conversación con Fran Maira, afirmando que “ayer (lunes) me ‘sapié’ con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’ porque no me olvidé, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije”.

“Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él . Yo entré llevándome bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor, ni no fue nada serio”, agregó.

Constanza insistió en que “para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí. Siento que no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial”.

La confesión de Fran

Tras esto, Fran intentó consolar a Constanza y le recalcó que “siendo honesta, no sé quién es él, pero escuché y él ya tiene muchas críticas, entonces no siento que sea una razón para que a ti te queme”.

“Nunca hablaste mal de él ni te burlaste. Claro, contaste que habías salido con él y justo hace poco hubo un tema reciente. Distinto hubiera sido si dijeras que tienes un cahuín o que hubieras expuesto algún secreto. Va a quedar ahí, como un comentario en el panel”, añadió.

De hecho, Maira le aseguró a Coni que “tienes una ventaja en que no mucha gente lo quiere. Tampoco es como que fuera que sus haters te van a atacar”.

Aunque uno de los momentos más llamativos fue que Maira confesó que “yo también he estado con famosos chilenos y sé que no las voy a exponer por eso, pero sí son personas que quizás son más queridas”.

Por último, Francisca dio una última pista que podría ser clave: “Creo que su ex trabaja en mi ex canal”.