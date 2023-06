El candente diálogo entre Constanza y Trinidad en Gran Hermano: "La amo... ¿pero ella es bisexual también?"

Apenas dos días han pasado desde el gran estreno de Gran Hermano Chile y las conversaciones, discusiones y controversias llegaron con todo a la casa más famosa del mundo.

Por mencionar un ejemplo, Skarleth Labra se sinceró sobre Pailita y contó inéditos detalles de su mediática y fallida relación.

“Yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida… la plata y las mujeres en general, entonces él no sabe estar en una relación estable”, reflexionó.

Según relató, el motivo del quiebre fue porque “él empezó a viajar (…) pasamos de estar cinco meses, yo todos los días en su casa, quedándome a dormir, a no verlo en 30 días”, por lo que aseguró que se siente “orgullosa porque superé una relación que me costó dos años superar”.

Por otro lado, este lunes se produjo el primer gran conflicto al interior de la casa estudio. Esto, porque Francisca Maira y Jennifer Galvarini olvidaron varios productos esenciales durante la primera compra semanal en el supermercado. De hecho, eso motivó a Maite Phillips Barril a usar la primera “nominación espontánea” del programa.

En esa línea, la joven afirmó que “el hecho que hayan pasado las verduras primero, además que es muy poca cantidad, yo presiento que no vamos a tener comida de aquí al sábado. Entiendo que hay nerviosismo y todo, pero igual es algo que va a afectar mucho a la casa, al genio, a la convivencia”.

Hoy, en tanto, un candente diálogo se produjo cerca de las 10:30 horas, cuando Trinidad Cerda y Constanza Segovia se maquillaban, alistaban y ponían protector solar en sus rostros.

En él, ambas especularon sobre las orientaciones sexuales de sus compañeros y, una de ellas, dejó entrever que siente interés por una de las jugadoras, concretamente por Viviana. El diálogo completo y el momento acá.

Revisa el diálogo entre Trinidad y Constanza:

Trinidad: ¿Pasó algo?

Constanza: No, pero igual podría pasar.

Trinidad: Sí, yo también siento. No sé si ella…

Constanza: La amo.

Trinidad: ¿Pero ella es bi también?

Constanza: Sí, po’.

Trinidad: ¿Ah sí? Todo es bi en esta casa. No sé los hombres.

Constanza: Ya no está de moda ser hetero, amiga.

Trinidad: ¿Puedo ser bi también?

Constanza: (Ríe) Obvio, únete.

Trinidad: Los chiquillos, no sé.

Constanza: La Maite, sí.

Trinidad: No, los hombres.

Constanza: Los hombres no, se nota mucho. No quiero ser prejuiciosa porque la sexualidad de cada uno es libre. Pero pareciera que no.

Constanza: Ayer hubo una conversa súper interesante con la Maite.

Trinidad: ¿Sobre esto?

Constanza: Y sobre muchas cosas.

Trinidad: ¿No es nada sobre mí? Soy un poco perseguida.

Constanza: No, no.

Constanza: Estuvimos como dos horas hablando afuera, no nos podíamos quedar dormidas.