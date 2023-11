Coni duda de las verdaderas intenciones y lealtad de Pincoya: “Solamente para que la salve a ella”

Los últimos gritos desde el exterior de la casa de Gran Hermano Chile provocaron reacciones en los jugadores. Tanto así que Constanza está dudando de las verdaderas intenciones de Jennifer y la lealtad que ambas se prometieron pese al quiebre de la amistad. “Tengo una teoría… ¿qué pasa si la Pinco me dice a mí que ella me salvaría, pero solamente para que la salve a ella si es que salgo líder?”, les dijo Coni a Vivi y Scarlette. Sin embargo, ninguna de las dos se mostró muy convencida de que eso fuese así. De todas formas, Viviana le advirtió que “algo que aprendí acá, es que no hay que poner las manos al fuego por nadie“.