“Bacán que use marcas nacionales”: Tiktoker analizó outfit de Fabrizio Copano en el show de James Corden

La presentación del comediante nacional Fabrizio Copano en The Late Late show With James Corden fue todo un éxito y ha dado de qué hablar desde que se transmitió.

El show suscitó una diversidad de reacciones positivas en torno al talento y habilidad del joven humorista para alcanzar un creciente prestigio en Estados Unidos, cuna del stand up comedy y tierra de un gran número de importantes comediantes.

Pero a través de su cuenta de Instagram, el conocido tiktoker Contardito le dio un giro a la rutina de Copano y analizó su vestimenta.

El outfit de Copano

Contardito partió el video diciendo que “ayer estuvo Fabrizio Copano en el Late Show de James Corden, pero no quiero hablar del show, quiero hablar de su look, de su outfit y de cómo creo que es uno de los pocos comediantes que se preocupan por la vestimenta. Creo que esto tiene que ver un poco con su radicación en Estados Unidos porque sabemos que acá en Chile no se preocupan mucho de eso y los comediantes de allá igual le ponen un poco de empeño”.

El creador de contenido comenzó analizando la prenda que Fabrizio Copano usó para su torso. “Podemos ver que presentó su stand up con un cardigan que es como tipo Coogi, pero en realidad no es Coogi. Yo estuve haciendo mis averiguaciones y es de una tienda que se llama Unfashional que queda en Nueva York, donde vive él. Sabemos que el chaleco Coogi, o al menos ese estilo, está muy de moda actualmente”, dijo.

Luego observó que “los pantalones que usa son unos pantalones Pedritos. Encuentro muy bacán que esté usando marcas nacionales. Bacán por Pedritos, que es una marca que lleva mucho tiempo y ojalá más gente la conozca”.

“Y los zapatos son unos mocasines de Aldo, bastante bonitos, también están muy en tendencia y encuentro que la combinación de estas tres cosas está muy bien”, concluyó acerca del outfit del ex Club de la Comedia.

Luego puntualizó diciendo que la ropa Copano llevaba puesta no incidía en el triunfo de show, en su capacidad de hacer reír, pero comentó que “el hecho de ir vestido así, yo creo que igual nos muestra un poco más allá de lo que es Fabrizio. Al final, la ropa igual es un medio de expresión”.

El propio comediante reaccionó al video del influencer de moda diciendo: “Gracias Contarditos. Todos los créditos de mis looks a @huskybaebi”, citando a la persona que lo viste.