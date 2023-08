En casa de su mamá y grupo de Whatsapp de apoyo: Las contenciones para Trini tras su paso por Gran Hermano

Tras su reciente salida del reality Gran Hermano Chile, la ex participante Trinidad Cerda ha tenido que enfrentar su vida con una realidad muy diferente a la que tenía antes de ingresar al programa de Chilevisión.

Entrevistas, fotos y comentarios en redes sociales, han sido parte de la nueva vida fuera de la casa más famosa del mundo para la tripulante de cabina.

En ese sentido y en conversación con el diario Las Últimas Noticias, Trini reveló detalles acerca de su proceso de convertirse en un personaje público y los resguardos que ha tenido que tomar al respecto.

La nueva realidad Trini tras su paso por Gran Hermano

“Ha sido fuerte encontrarse con la nueva realidad”, comentó. Trinidad Cerda estuvo 8 semanas al interior de la casa más famosa del mundo, donde vivió importantes momentos como la revelación de su identidad de género y los conflictos en torno a su amistad con Constanza Capelli.

La tripulante de cabina definió su paso por Gran Hermano como “un juego que te lleva al conflicto, interno y externo, donde no queda otra que ser fuerte nomás” .

Familia y amigos “Necesito contención”

Según lo expresado en el medio nacional, Trinidad comentó que actualmente ha buscado su lugar seguro entre familiares y amigos para afrontar el proceso.

“Ahora me estoy quedando en la casa de mi mamá. También hubo un día en el que me quede con una amiga. Siento que irme a mi departamento ahora no es buena idea(..) necesito contención”, detalló.

Además, sus amigos cercanos han realizado turnos para hacerle compañía en todo momento, invitándola a realizar diferentes panoramas como ir de compras, almorzar, entre otros.

“Ellos han sido clave en este proceso. Han estado todos los días escribiéndome, llamándome, acompañándome (…) se han estado turnando casi como si fuera un trabajo”, expresó.

Grupo de apoyo en WhatsApp

Mientras Trinidad se encontraba al interior del encierro, amigos y familiares crearon un grupo en WhatsApp llamado “Apoyo a Trini Gran Hermano”, donde los 25 integrantes que lo componen propusieron acompañarla en su salida.

Así lo expresó al mismo medio Erika Sepúlveda, amiga de Trini, quien notó previamente en redes sociales a lo que se iba a exponer Trinidad fuera de Gran Hermano.

“Nos dimos cuenta que todos los que salían de la casa vivían situaciones no muy bien aspectadas y claramente nosotros estábamos preocupados de contenerla y hacerle ver cuando saliera, que esa no era toda la realidad”.

