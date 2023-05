“Se parece mucho a mí”: Irací Hassler reaccionó a impresionante caracterización del tiktoker Contuliano

Contuliano sigue haciendo de las suyas con sus notables caracterizaciones. En esta oportunidad, el maquillador se transformó en la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en un video que ya cuenta casi con 10 mil me gusta en su cuenta de Instagram.

El popular creador de contenido ha realizado impresionantes caracterizaciones en el pasado, transformándose en personajes del género urbano como Cris MJ o Pailita, incluso ha llegado a caracterizar a figuras del espectáculo mundial, como Kim Kardashian.

En esta oportunidad se transformó en la jefa comunal, donde logra una caracterización que impresionó a la propia figura política.

El influencer citó el memorable percance de la alcaldesa, cuando respondió tajantemente: “Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací y me puedes llamar por mi nombre”.

Ante la espectacular imitación, Hassler reaccionó en su cuenta de Instagram, donde comentó: “Oye pero se parece mucho a mí”.

Revisa aquí la transformación de Contuliano: