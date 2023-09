Filtran supuesta conversación de Bambino tras ruptura con Alessia Traverso: “Si pudiera llevarme…”

Este jueves, tras diversas especulaciones, finalmente se confirmó el quiebre entre Fernando Altamirano y Alessia Traverso luego de la eliminación de la cantante en Gran Hermano Chile.

De acuerdo con la información entregada por la jugadora a Tiempo X, el vínculo amoroso entre ambos cambió una vez que se reencontraron fuera del encierro.

Bambino pidió apoyo a Alessia

“Es muy diferente estar afuera, pero yo ya lo sabía. Dentro de la casa igual siempre lo quise respetar, porque cuando me gusta de verdad alguien, respeto igual la relación, aunque no estemos pololeando ni nada”, expresó al citado medio.

Ahora, una cuenta de fanáticos dedicada a Alessia, llamada Ale.traverso.fanpage, publicó lo que parece ser una conversación privada con Altamirano, en la que este último se refiere de forma implícita a la comentada ruptura.

“Mientras apoyen a Ale y no la ataquen”

Lo anterior, debido a que la cuenta decidió apoyar al jugador en su campaña para el repechaje, lo que despertó críticas entre los seguidores por el llamado a votar por él. Por ese motivo, la dueña de la cuenta publicó una historia en la que explicó sus motivos.

“Soy una persona independiente a Alessia, tengo opinión propia. Fernando me apoyó desde el primer día, me cerraron una cuenta y él me ayudó para empezar de cero”, aclaró la persona detrás de la cuenta.

Así, para dar pruebas de su cercano vínculo con el joven de 25 años, la impulsora de la página de fans de Alessia reveló una supuesta conversación que habría mantenido con él, a propósito de la ruptura.

“Bueno, mientras apoyen a Ale y no la ataquen a ella, soy feliz”, dice el mensaje que habría enviado Bambino. “No me importa que me ataquen a mí. Si pudiera llevarme todo su hate (odio) para mí, para que a ella nadie le diga nada malo, lo haría…”, habría escrito el concursante en el chat.

Mira la historia de Instagram a continuación:





Síguenos en