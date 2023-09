La conversación de Coni en Gran Hermano que desató la furia de Seba Ramírez: “No solo indomable, dominante”

En horas de esta tarde, una conversación entre Constanza Capelli, Pincoya y Eskarcita desató la furia en Sebastián Ramírez, quien hizo una publicación en Instagram refiriéndose en duros términos a la primera.

Fue algunos minutos después de la compra en el supermercado, realizada por la oriunda de Chiloé con la influencer, cuando las tres jugadoras de Gran Hermano comenzaron a hablar en torno al renunciado concursante.

Coni Capelli sobre Seba Ramírez: “Oye, el hombre brígido”

Esto, debido a que Capelli reveló a Scarlette cómo fue la primera vez que tuvo que ir a la prueba del supermercado junto al preparador físico. Una experiencia que, en sus propias palabras, fue para nada de su agrado.

“Esa vez que la pasé mal, qué terrible”, comenzó diciendo, mientras estaba acostada en su habitación. “Sebita, te quiero, te extraño, pero uff. Si yo soy complicada, voh (sic) la cagaste. Oye, el hombre brígido. Indomable“, añadió frente a sus compañeras.

Constanza aseguró que Sebastián le gritó en una prueba

Así, antes de cerrar el tema, Constanza siguió hablando sobre Ramírez y aseguró que recibió un mal trato de su parte. “Yo he estado con hombres, pero este hueón es un indomable. No solo indomable, dominante a cagar. Él me empezó a gritar como un loco“, concluyó.

Horas después, en tanto, fue el propio Sebastián quien se refirió a los dichos de Capelli en su cuenta de Instagram. “Volviste a hablar de mí y dejándome pésimo, creo que ya me tengo que defender“, comenzó diciendo en plataforma, donde instó a sus seguidores a votarla en la placa de eliminación.

Síguenos en