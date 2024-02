El sueño que confesó Cony Capelli sobre el Festival de Viña: Hizo guiño a Tonka Tomicic

Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile, sorprendió a Pamela Díaz tras manifestar sus intenciones de animar el Festival de Viña del Mar 2024.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa de YouTube “Díaz en Viña”, que contó con la participación de Capelli y el periodista de Contigo en la Mañana Gino Costa.

En esta instancia, la Fiera aprovechó preguntarle a los invitados “¿les gustaría animar el Festival de Viña?”, a lo que la triunfadora del reality de Chilevisión respondió: “Sí, por supuesto, obvio que sí, me gustaría”.

Sin embargo, la joven reconoció que “queda rato para eso todavía”.

Cony Capelli, ¿animadora del Festival de Viña?

“No amiga, hoy es hoy, si tampoco es tanto. Es un programa de televisión“, afirmó Díaz tras la respuesta de Capelli, quien espera prepararse al menos cinco años para subirse a la Quinta Vergara.

“¿La Tonka (Tomicic) cuánto se demoró en llegar al festival?”, preguntó la ex bailarina de ballet, a lo que la modelo contestó tajantemente: “pero tú no vas a ser nunca la Tonka”.

“Yo no me comparo con nadie”, complementó Pamela, agregando que “hoy está María Luisa (Godoy), que me cae increíble y todo, pero creo que cada momento ha llegado para cada persona y usted lo va a ser distinto. Es un programa de televisión, cabezona”.

Capelli en tanto, bajó las expectativas y busca adquirir experiencia para enfrentar un escenario de este tipo. “Requiere un nivel de preparación importante. Animar el festival, el Monstruo y saber cómo liderar a la gente”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza Capelli (@conycapelli)

