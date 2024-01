Cony Capelli reveló emotiva carta escrita por fan: “Tienes un batallón detrás tuyo”

Cony Capelli reveló una emotiva carta que le escribió una de sus fanáticas por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram.

En ella, la admiradora describió lo importante que es para ella la ganadora de Gran Hermano y le agradeció a Capelli por haberla ayudado implícitamente con una enfermedad.

¿Qué dice la carta que mostró Cony?

La misiva fue firmada por una “conista” identificada como Consuelo Matus, quien forma parte del fans club oficial de Constanza Capelli en Concepción.

La joven confesó el nerviosismo que sintió cuando tuvo la posibilidad de conocer a la ganadora de Gran Hermano y admitió: “Siento que fuiste mi favorita desde siempre”.

La fanática le resumió a Capelli las emociones vividas a lo largo del reality, donde destacó la broma sobre su expulsión junto con Bambino: “Cuando supe que fue mentira tu expulsión no te solté nunca más”.

En esa misma línea, la seguidora explicó las cualidades que admira de Capelli: “Veo a una mujer súper power, que se sabe defender sola y que no deja que nadie le pase por encima, pero a la vez hay algo en ti que me hace querer cuidarte y protegerte de cualquier cosa”.

La joven admitió haber gastado mucho dinero votando en cada placa de eliminación: “Algo de locura en mi me decía que con mayor razón debía seguir ahí, porque si algo nos hace comunes entre tú y las conistas es la lealtad”.

Los descargos contra Pincoya y Raimundo

Matus admitió haberse adentrado en una fase que denominó como “conista radical” y criticó duramente a quienes tuvieron conflictos con Capelli.

“Tuve mis momentos de humildad donde banqué a full a Raimundo e incluso quería que Jennifer ganara porque siempre supe que tú serías exitosa afuera. Luego vi todas las traiciones y entendí que siempre debías estar tú primero, sin importar qué”, sumó.

En esa misma línea, confesó: “Lloré contigo cuando sufrías por la traición de Trini, gasté demasiada plata en esa placa para que se fuera”.

Una emotiva confesión

La joven, quien expresó una inmensa admiración por Capelli, le aseguró que “no estás sola, Cony, tienes un batallón detrás tuyo”.

En esa misma línea, reveló cómo la ganadora de Gran Hermano influenció su vida para poder sobrellevar una compleja enfermedad.

“Fuiste mi compañía en esas noches donde me diagnosticaron con un aneurisma cerebral y sentía que si dormía no iba a despertar más, entonces tú comenzaste a relatar diferentes películas y eso me ayudó a dormir por las noches”.

Finalmente, la joven señaló: “No quiero cargarte el peso de ser un ejemplo, un referente, ni mucho menos, pero sí mereces saber que fuiste luz en el camino de muchas. Te amo, reina, siempre estaré contigo”.

Revisa la carta:

