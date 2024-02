Cony Capelli confirmó nuevo romance y dio inéditos detalles: “Me resistí caleta a que llegara”

Cony Capelli encontró el amor. La ganadora de Gran Hermano había encendido los rumores sobre un nuevo romance en el Día de San Valentín y dio detalles de en la transmisión de Juntos Chile se Levanta.

La bailarina estuvo en el stream digital del evento solidario que va en ayuda de los afectados por los incendios, instancia en donde abrió su corazón y habló del nuevo galán que la acompaña.

“Ya no estoy soltera, estoy contenta, feliz. No me gusta contar tanto, pero sí estoy feliz”, reveló ante las preguntas de sus compañeros de panel.

“Las redes sociales no te dejan escapar ninguna. Me cacharon al tiro, y ante eso, el amor siempre suma y yo creo que no tiene nada de malo. Le mando un besito al baby que me está mirando”, añadió.

Por otra parte, y aunque no quiso entrar en más detalles, reveló que se encuentra muy feliz con su nueva compañía, a pesar que no estaba del todo dispuesta a una relación.

“Me resistí caleta a que llegara el amor. Dije ‘no, si voy a estar soltera’, pero cuando el amor llega hay que recibirlo, y nada, estoy feliz”, señaló.

¿Quién es la nueva pareja de Cony Capelli?

El pasado 14 de febrero Cony Capelli encendió las alertas al compartir románticos registros en su cuenta de Instagram con un misterioso joven.

El hombre en cuestión sería Luis Miguel Castro, un modelo y creador de contenido peruano de 36 años que apareció en el programa turco El Poder del Amor 2 en 2022.

Síguenos en