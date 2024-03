“No nos podemos escapar del hate”: Cony Capelli reveló su preparación para ser parte de Got Talent Chile

La ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, será parte del react del nuevo programa de talentos de Chilevisión: Got Talent Chile. Un desafío que marcará un nuevo hito en su vida.

En conversación exclusiva con CHV Noticias, la bailarina reveló cómo se está preparando para esta etapa y cuáles han sido los mejores consejos que recibió por parte de Julián Elfenbein y Diana Bolocco.

“He recibido buenos tips, pero más que nada yo creo que los consejos más estructurales de cómo hacer este camino son más bien de vida, como de: ‘Oye, no lidies con esto, no entres tanto a esta página, no veas tanto los comentarios, no te dejes llevar por eso'”, contó.

En ese aspecto añadió: “Obviamente a tomar decisiones inteligentes con respecto a las oportunidades que se me dan. La verdad es que todos acá en el canal son bien generosos conmigo”.

¿Cuál crees que serán los principales desafíos de esta experiencia?

– “Primero lidiar obviamente con el comentario de las personas en vivo y en directo. Yo creo que ahí no nos podemos escapar del hate. Pero lo veo como algo incluso que me va a servir para mi día a día, para poder lidiar con eso de manera más natural”, explicó.

Por otra parte, Cony Capelli aseguró que otro de sus desafíos será aprender a comunicar. “Por suerte estoy con mi partner que es Claudito, que lleva caleta de tiempo y es el rey de los react, así que siento que en ese sentido tengo un buen partner”.

“Un react lo puede hacer cualquier persona naturalmente, sin necesariamente tener un conocimiento técnico de lo que está viendo, pero por suerte yo estudié ballet, entonces siento que en ese sentido voy a tener una mirada distinta”, reflexionó.

La nueva vida de Cony y de Bigote

La bailarina también se refirió a su querida mascota de reality, Bigote, con quien comparte un nuevo domicilio tras salir de Gran Hermano Chile.

“Bigote se porta súper bien, ha sido un proceso súper heavy, porque bigote es súper dependiente de mí emocionalmente. Imagínate que él se crió seis meses cuando era cachorro estando conmigo 24/7, entonces el apego que tiene a mí emocional es súper fuerte”, señaló.

En ese aspecto añadió: “Yo me voy a trabajar y me quedo ahí cinco minutos escuchando, o me he quedado hasta 20 minutos, y él los 20 minutos rasguña la puerta desesperado; pero todos los animales y nosotros somos seres que nos adaptamos, así que, se ha ido adaptando“, concluyó.

