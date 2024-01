“La maltrataba…”: Cony Capelli relató duros episodios de VIF que protagonizó su padre biológico

Constanza Capelli nuevamente acaparó titulares luego de revelar detalles inéditos acerca de la relación que tuvieron sus padres, misma que habría involucrado más de un episodio de violencia intrafamiliar, según su testimonio.

Fue en el programa Sin Editar conducido por Pamela Díaz donde la bailarina se sinceró sobre cómo su madre había sido víctima de complejas situaciones, como golpes y maltratos.

Además, aprovechó de recalcar que ella no siente un vínculo con su primer apellido (Segovia): “No me gusta tanto por un tema de mi viejo, como no lo conozco”, comentó también en el programa.

Constanza Capelli por episodios de VIF: “La maltrataba, le pegaba”

“Una vez tuvimos una conversación donde ella se sentó y nos dijo ‘hijas, yo voy a tener esta conversación con ustedes, pero es la única vez que la voy a tener y les voy a explicar qué pasó‘“, relató Capelli.

“Básicamente, mi papá conoce a mi mamá cuando era muy chica… ella tenía 17 años y la maltrataba, le pegaba”, fue parte de la revelación que hizo la ganadora del reality Gran Hermano.

Sobre esto, la bailarina cerró dejando en claro que no existe vínculo con su padre biológico: “Nunca lo he visto en mi vida (…) Podría haber facturado harto”, agregó, haciendo alusión al premio que recibió tras salir del programa de CHV.





Síguenos en