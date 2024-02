Cony Capelli entrevistará a Anitta en Viña 2024 y reveló que quiere incursionar en el periodismo

Durante este miércoles Cony Capelli reveló que formará parte de la prensa y entrevistará a Anitta en el Festival de Viña del Mar 2024.

Una colaboración que podría no ser al azar, ya que la ganadora de Gran Hermano reveló que le interesa incursionar más en el mundo del periodismo y dedicarse a las entrevistas.

“Es únicamente gestión de Suro Solar. Cada vez que queremos, algo él se la juega a mil para conseguirlo y hoy día lo conseguimos”, expresó Capelli a ADN respecto a como se gestionó la entrevista con la artista brasileña.

Una oportunidad que la bailarina de ballet asegura que la tiene muy emocionada, debido a la gran admiración que siente por la cantante: “Estoy super contenta, me gustaría decir que estoy nerviosa, pero hoy me siento muy relajada (…) Anitta es una mujer que representa un símbolo de empoderamiento para las mujeres y ser quien queramos ser“.

Quiere incursionar en el periodismo

Asimismo, Capelli afirmó que admira mucho el trabajo de los periodistas y que aspira a realizar más trabajos detrás de cámara enfocados en entrevistas.

“Creo que se puede transmitir tanto a través de una entrevista, del preguntar y no ser siempre tu la cara visible, eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo quisiera hacer ahora“, reveló la ex participante de Gran Hermano.

Sin embargo, aseguró que se encuentra disfrutando del proceso, ya que considera que aún le falta preparación: “Me estoy puliendo, me falta un montón, pero de a poquito se parte”.

La Cony esta en su era Violeta, pronto la vamos a ver sacando un disco JAJAJAJS pic.twitter.com/mOaL5cvFBl — CLOSER THAN THIS (@k_jhzzndj) February 28, 2024

Síguenos en