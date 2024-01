Cony Capelli rompió en llanto en pleno live y pidió detener “hate” contra ex jugadora de GH

Constanza Capelli rompió en llanto durante una transmisión en vivo, donde agradeció el cariño de la gente por su cumpleaños y pidió detener los mensajes de odio en contra de ex compañera de Gran Hermano Chile.

A través de Instagram, la ganadora del reality de Chilevisión se conectó con sus seguidores tras cumplir 28 años y se emocionó al recordar su pasado con las adicciones.

“Tantas veces lloraba sola, me metía a la tina y me duchaba con agua caliente esperando que se me pasara el efecto de las drogas“, comentó en el live.

“Me preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahora también digo lo mismo, pero lo digo en positivo. Es muy bello”, agregó después.

la quiero mucho🖤, algún director o guionista que se ponga la 10 y haga la peli de la cony seria éxito de taquilla, ahi se las dejo#GranConstanza pic.twitter.com/Ahd3TbDnYg — Lia « 灿包 ❄ 🔥» (@Fujing1034) January 10, 2024

Cony Capelli defendió a ex jugadora de GH

Constanza Capelli también aprovechó la instancia para defender los comentarios negativo contra su ex compañera Viviana Acevedo, con quien ha formado una fuerte amistad fuera de la pantalla.

“No me le tiren hate (odio), porque ella es intocable para mí. Si usted es conista debería querer a la Vivi, porque yo la quiero, la adoro”, señaló en el live.

La ex bailarina de ballet pidió que “por favor, con eso no porque mis amigos son mi familia y son intocables (…) Eso de ‘colgarse’ o de ‘colgado’ no existe, sólo existe en la cabeza de ustedes“.

“Aquí nadie se cuelga de nadie, aquí hay puro amor y cariño entre nosotros. Nos apoyamos, lloramos juntos, nos reímos juntos. Entonces no metan cosas que nada que ver, porque eso no existe entre nosotros”, recalcó.

Cony hizo un llamado a sus conistas a no tirarle hate a vivi porque es intocable para ella 😭❤‍🩹 LAS AMO MUCHO #GranConstanza pic.twitter.com/3D6N8JfJyA — TEAM CONY 🩰✨ (@svmxcl) January 10, 2024

