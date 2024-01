Cony Capelli zanjó polémica con la Reina de Chile y defendió sus palabras: “No soy neutral”

Cony Capelli habló sobre sus incendiarias declaraciones que molestaron a parte de la comunidad LGBTIQA+ y que la llevaron a sostener un enfrentamiento con la influencer “La Reina de Chile”.

En el programa de conversación de Fabrizio Copano en YouTube, la ganadora de Gran Hermano Chile habló sobre su exitoso paso por el reality y la fama, y aprovechó de declararse una fanática del comediante.

Tras analizar sus polémicas en el encierro, la ex bailarina habló sobre el conflicto más reciente con “La Reina de Chile”.

Polémica con La Reina de Chile

Tras conversar sobre los límites del humor, la ganadora de Gran Hermano Chile explicó al comediante sobre sus pasadas declaraciones que cayeron mal a una influencer LGTBQ+.

“¿Se acabó la polémica?”, consultó el comediante, a lo que Cony reveló que “de mi parte sí. Siento que en el momento que pasó esta polémica me sentí super faltada al respeto, como mujer”.

En ese sentido, la joven reconoció que “jamás voy a permitir que me digan cómo hablar de mi propia anatomía”.

“Si yo digo ‘aguante el útero’, y eso le ofende a alguien es porque estamos peor de lo que yo pensé”, argumentó luego.

“Es un símbolo feminista que ha significado la vulneración de derechos por muchos años, y es parte de nuestra anatomía (…) Es algo power, fuerte, el tema de los abortos, son solo personas mujeres con útero que sufrimos ese tipo de lucha”, agregó la ganadora del reality, quien aprovechó de mencionar que esta lucha “no desmerece la otra”.

Tras esto, Fabricio Copano mencionó que “lo apestoso del progresismo es que tiene que ser cada palabra perfecta, porque todo genera una guerra cultural que ayuda al otro lado”.

“¿Pensaron que cuando dije ‘aguante el útero’, de verdad piensan que estaba tratando de excluir o decir que la definición de mujer es únicamente el tener útero?”, cuestionó Cony.

“Parece impresionante por todo lo que yo hice dentro del reality, como por lo que he hecho también fuera, lo que ya se ha demostrado… Voy a comunicar lo que para mí tenga sentido. También tengo que tener el derecho y la libertad de comunicar lo que para mí es importante y hace sentido”, agregó Capelli.

“No soy neutral, no soy periodista. Yo salí de un reality por ser quien soy, no por ser neutral”, cerró la ex bailarina.

Síguenos en