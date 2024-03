Cony Capelli repasó a cada miembro de la Familia Lulo: Reveló la verdad del encuentro con Pincoya

Cony Capelli está ad portas de enfrentar el nuevo desafío en Chilevisión junto a Got Talent Chile, luego de ganar la primera edición de Gran Hermano Chile, donde se formó la ya extinta Familia Lulo.

A casi tres meses de haber salido del encierro, Constanza analizó en detalle uno de los grupos más icónicos que marcaron el desarrollo del reality.

En conversación con CHV Noticias, la ex bailiarina, que será parte junto a Claudio Michaux del react del nuevo estelar de Chilevisión, reveló en qué quedó su relación con Pincoya, Francisco y Raimundo.

¿Qué pasó con la Familia Lulo y Pincoya?

Cony se sinceró sobre el fugaz encuentro que mantuvo con Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, y que marcó un reencuentro en su amistad que estuvo pausada durante varios meses.

Durante el encierro, poco tiempo antes de salir, ambas protagonizaron una dura pelea que generó un antes y un después en su relación. Desde entonces, al menos en pantalla, nada volvió a ser lo mismo.

Este quiebre fue ahondado aún más por algunas declaraciones que hizo Pincoya en relación a Capelli. Pero todo malentendido parece haber quedado atrás, ya que hace algunas semanas sorprendieron a sus fans con emotivas publicaciones sobre el encuentro fortuito que vivieron en una estación del Metro de Santiago.

“La verdad es que cuando me encontré con la Pinco en el Metro, yo me acuerdo que nos cruzamos y la vi, pero decidí seguir caminando. Pero, ¿sabes qué? Algo en mi corazón como que me dijo ‘no, voy a voltear’“, relató en exclusiva a CHV Noticias.

“Cuando me volteo a mirarla, me mira ella también, entonces como que no tuvimos otra jajaja“, continuó.

Sincerándose sobre este distanciamiento que vivieron, Cony aseguró que “cuando yo veía la Pinco de repente hablar, decía ‘ah ya, está chiflada’. Pero este reencuentro fue súper natural. Como que la vi y le grité ‘Pinco’ y ella me gritó ‘Lulo’, y nos abrazamos y se puso a llorar, se emocionó“.

“Desde ahí que nos mandamos mensajes por WhatsApp y la verdad es que para mí la Pinco siempre ha sido importante y siempre va a ser importante. Ella tiene un lugar especial en mi corazoncito; imagínate, estuvimos seis meses juntas todos los días”, complementó.

“La adoro. De hecho hoy día me mandó un mensaje felicitándome por estar ahí en el react, así que estamos muy en contacto, hablamos día por medio“, cerró.

¿En qué quedó el Papá Lulo y Cony?

Un panorama totalmente diferente es el que tiene Constanza con Francisco Arenas, el otrora “Papá Lulo” y con quien también vivió un crudo distanciamiento luego que él la expusiera en vivo, tachándola de “agresiva”.

Al respecto, Cony contó que “me encontré con él (Francisco) en la pelea de La Noche de Combos. Él iba a apoyar a Rai y yo a Jorgito”. Pero, al parecer, la interacción no habría sido significativa y sólo quedó en eso.

Cony y Rai: ¿Un quiebre definitivo?

Misma situación que Raimundo Cerda, quien en algún momento también fue considerado su amigo y parte de la Familia Lulo.

Sobre él, la ex bailarina confesó que “le escribí en algún momento para pedirle disculpas por lo que había pasado en el reality, pero eso hace como tres meses“.

“Pero yo tengo una buena onda con todos. Imagínate después de todo lo que pasó con la Fran (Maira), cada vez que nos vemos nos abrazamos y siempre nos tiramos para arriba”, reveló.

