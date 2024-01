Cony Capelli confirmó distanciamiento con Pincoya tras Gran Hermano: “Me he sentido dolida”

Constanza Capelli confirmó su distanciamiento con Jennifer Galvarini (Pincoya), con quien formó una de las amistades más fuertes en Gran Hermano Chile.

“La verdad es que yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer“, partió diciendo la ganadora del reality de Chilevisión en entrevista con LUN, explicando que “primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”.

“En mi caso, no ha podido ser así ya que yo le envié un mensaje (después del cumpleaños del hijo de Pincoya) y ella, por la razón que sea, no lo respondió“, aseguró.

En ese sentido, la joven reveló que “sí hay una distancia y no porque yo lo quise, sino porque se han dicho muchas cosas. Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado. Me he sentido dolida”.

Pese a lo anterior, Capelli aseguró que no guarda “ningún rencor ni malestar” con Jennifer. “Siempre me voy a rodear de la gente que me tire para arriba y que confíe en mí”, expresó.

Cony Capelli: “No diría que es un quiebre definitivo”

“Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos”, dijo Cony al citado medio.

En esa misma línea, sostuvo que “para cultivar una amistad fuera de un reality se requiere de tiempo y trabajo. Yo tuve la voluntad pero las cosas no siempre no salen como uno espera. Le deseo lo mejor a la Pincoyita”.

“No diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia. Para mí, todo lo que está pasando ahora es bonito y les deseo lo mismo a los compañeros del reality”, concluyó la ex jugadora.

