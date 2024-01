Cony Capelli reveló desconocido reencuentro con Seba Ramírez: “Esto no lo sabe nadie”

Constanza Capelli estuvo invitada en el reciente capítulo del programa Sin Editar, de Pamela Díaz, donde reveló un desconocido reencuentro con Sebastián Ramírez tras Gran Hermano Chile.

Recordemos que la ganadora del reality de Chilevisión mantuvo una intensa relación con Ramírez, con quien protagonizó momentos de romance y varias discusiones en el encierro.

Todo comenzó cuando Díaz le preguntó a Capelli sobre el “compañero más hot”, a lo que ella respondió que Sebastián.

“¿Te llevas bien con él?”, preguntó La Fiera. Ante esto, Cony reveló un reciente encuentro con el productor de eventos.

Cony Capelli y su reencuentro con Seba Ramírez

“Me llevó bien con el Seba”, partió diciendo la ganadora de Gran Hermano Chile, quien luego contó que “nos topamos el otro día en una fiesta, que fue el cumpleaños de mi mejor amigo y conversamos ahí…”.

“Esto no lo sabe nadie también… ¿Me van a pegar?”, bromeó la ex bailarina de ballet en medio de su relato.

Sin embargo, Capelli aclaró que no ocurrió nada amoroso ni sexual entre ambos, además recordó que actualmente Sebastián está pololeando.

“Nos topamos, conversamos muy cordial. (Le dije) ‘Oye, que te vaya bien’. Él me dijo ‘sí, todo lo que pasó adentro es reality, hay buena onda, no te preocupes’. Muy buena onda, cordial”, agregó la ex jugadora.

Finalmente, Pamela Díaz sostuvo que “me cae bien el Seba. Medio loco, pero me cae bien”.

