El lamento de Cony Capelli tras rehabilitación: “Se me inhabilita”

Constanza Capelli reflexionó, durante la tarde de este viernes, respecto a las consecuencias que trajo en su vida el haber revelado su adicción a las drogas cuando entró a Gran Hermano.

En esa misma línea, la bailarina abordó algunas de las razones por las cuales se genera dicha enfermedad y cómo los cuestionamientos y acciones de la sociedad generan daños en quienes están en proceso de superarla.

¿Qué dijo Constanza Capelli?

Capelli fue invitada al programa de Youtube de Mauricio Pinilla , Fuera del Área, donde señaló: “Yo entré al reality contando mi historia, del tema de las adicciones y fui súper genuina con mi manera de ser, tanto con lo bueno y con lo malo”.

En esa misma línea, hizo un mea culpa: “Yo nunca pensé que eso me iba a jugar tan en contra, como también me ha jugado ahora”.

Por otra parte, la bailarina repasó cómo se dio el momento en que realizó la confesión al interior del encierro: “Yo no dije en el reality: ‘Soy adicta’, sino que dije: ‘Me rehabilité, estoy rehabilitada’. Es una enfermedad”, sentenció y además, añadió: “La gente te saca en cara algo que al final ya pasaste”.

La bailarina realizó un análisis sobre las causas de dicha adicción: “Viene ligado a cosas que no necesario tienen que ver contigo, sino que con cosas de tu infancia. Que no es netamente tu responsabilidad. Obviamente llega una etapa en tu vida en la que uno se tiene que hacer responsable de eso, como adulto (…) Pero no es algo que uno escoja”.

Además se refirió a cómo le influyen las críticas: “Con esas cosas no me hieren, simplemente siento que a veces se me inhabilita de espacios que yo siento que sí merezco, por el hecho de ser adicta”.

En esa misma línea, sentenció finalmente: “Que me lo sigan diciendo no da pena, sino que digo: ‘Qué fea la sociedad’. Y para las personas adictas también, porque yo encuentro que lo más difícil de rehabilitarte, no es dejar las drogas, sino que dejas la etiqueta de que fuiste drogadicta, el prejuicio”.

Revisa el video de Youtube:

