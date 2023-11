Coni Capelli recordó los momentos más “oscuros” de su vida: “Es un milagro estar aquí respirando”

La jugadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, recordó los momentos más oscuros de su vida producto de las adicciones, que luego derivaron a un proceso de rehabilitación.

Todo ocurrió en medio de una actividad junto a Diana Bolocco, quien ingresó a la casa más famosa del mundo para compartir con los participantes. En esa instancia, mostraron el video de introducción de Capelli donde habla sobre este complejo período.

“Yo decía «por qué la vida me trata tan mal» y después en este programa entendí que es uno el que se trata mal y que uno tiene que tratarse bien, darse lindos mensajes a uno mismo”, señaló Constanza.

La ex bailarina de ballet reconoció que “hubo un punto en mi vida que estaba muy mal y para mí es un milagro que esté aquí respirando, así de fuerte fue. Pero estoy contenta porque gracias a eso también represento a ciertas personas que también pasaron por lo mismo”.

“Es una lucha diaria pero no lo cambiaría, porque me ha hecho súper fuerte y empática con los dolores de los demás. Por eso me gustaría estudiar psicología para ayudar a los demás”, añadió.

Los momentos más oscuros de Constanza Capelli

Consultada sobre sus períodos más duros, la joven indicó que “eso es lo que pasa con este tipo de adicciones, que son muertes lentas y dolorosas. Uno lo puede cubrir y que nadie se entere”.

“Fueron como tres años en que me estuve tratando súper mal y habían momentos súper oscuros, donde yo llegaba a mi casa, a la tina, agua fría y lloraba. El pensamiento más oscuro que tuve fue una vez que estaba acostada en mi cama, porque vivía sola y siempre trabajé… Estaba en la sustancia y dije como ‘me voy a morir acá’ y nadie va a cachar que estoy muerta”, relató.

“Yo amo a mi mamá y ustedes saben la conexión que tengo con ella, pero tenemos una relación súper libre y no hablamos todos los días. En ese momento me sentía súper sola y sentía que me iba a morir ahí de un ataque cardiaco, que nadie iba a cachar”, sostuvo.

Finalmente, contó que “cuando me pasé ese rollo busqué en Google ‘psicólogos, rehabilitación’ y fue así como encontré a Daniela, mi psicóloga. Ahí renací y empezó el ave fénix, el gesto de amor propio más bonito que pude haber hecho“.

Coni abrió su corazón en Gran Hermano:

