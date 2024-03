Cony Capelli encaró críticas por invitación del gobierno: “Se te da una cadena perpetua”

Constanza Capelli respondió a las críticas que han surgido en redes sociales, luego de recibir una invitación del gobierno a un acto oficial por el Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de Gran Hermano Chile compartió una serie de mensajes en que usuarios reflotaban su pasado con la drogas. Además, se referían a ella en términos totalmente denostativos.

“Es una vergüenza como mujer y me da asco hasta vomitar” y “una drogo alcohólica (…) haciendo apología en el Día de la Mujer”, fueron parte de los comentarios compartidos por Capelli.

La respuesta de Cony Capelli a críticas por acto del 8M

“No sólo se me inhabilita por el hecho de haber pasado una adicción a las drogas, sino que se me inhabilita como una opción digna de poder ocupar en una actividad por conmemoración del Día de la Mujer, entiendo que yo soy una mujer”, partió respondiendo la joven.

En la misma red social, Cony agregó que “he podido experimentar en carne propia cómo se mira de distinta manera una mujer que tuvo una adicción a las drogas a un hombre que la tuvo”.

Asimismo, la ganadora del reality de Chilevisión aprovechó de plantear que “en televisión existen varias personas que han sufrido esta enfermedad”. Sin embargo, a su juicio, existe una diferencia en el trato a hombres y mujeres con un pasado similar al suyo.

“A los hombres se les juzga únicamente por la labor que hacen y no por su vida personal. En cambio a las mujeres, se les inhabilita totalmente cualquier tipo de acción y cualquier intento por hacer tu vida mejor”, apuntó.

“Se te da una cadena perpetua respecto a la adicción que alguna vez sufriste. No importa cuántas veces me llamen jalera, cocainómana, drogadicta o alcohólica. Yo podría demostrar acá con un papel médico que estoy limpia, pero yo sé que aún así seguirían diciéndome la misma etiqueta”, añadió.

Pese a lo anterior, la ex bailarina de ballet sostuvo que “todos estos comentarios me impulsan e inspiran aún más en querer hacerlo, aún más en querer ser mejor, aún más en querer estar ahí“.

“No solamente en la invitación que me hizo el gobierno, sino que en las situaciones donde siempre me he sentido cómoda con ustedes, luchando en las calles como siempre ha sido y como siempre será“, remató.

