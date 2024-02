“Métanme a ese reality”: Cony Capelli se defendió tras críticas a su personalidad en Gran Hermano

Constanza Capelli respondió sin filtro a una concursante de Gran Hermano Argentina, quien aseguró que la bailarina “estuvo con todos” en la casa más famosa del mundo.

Las palabras de Romina Uhrig cruzaron la frontera, luego que las seguidoras de la ganadora de Gran Hermano Chile, lo hicieran notar.

“Cony tenía de todo, muchos besos y muchas peleas”, mencionó “Furia”, participante de la versión argentina del reality, y que gatilló las palabras de la Romina Uhrig.

¿Qué dijo Romina Uhrig de Cony Capelli?

Tras la mención de Juliana Scaglione, la ex diputada kirchnerista mencionó que “eso es lo raro, estuvo con todos y la gente la bancó. Son super distintos los chilenos a nosotros, acá te cancelan”.

Las incendiarias declaraciones de la ex diputada cruzaron la frontera rápidamente y provocaron la reacción de la ganadora del reality chileno, quien en un principio bromeó con la idea de ingresar a GH Argentina para defenderse.

“Una mujer no tiene que ser como los demás quieren que sea, una mujer va a ser como deba ser nomas. No necesitamos seguir cumpliendo parámetros mediocres machistas. No nos interesa la terminología ‘señorita’ que con eso nos han tenido silenciadas tantos años”, escribió Cony en un tweet.

La chilena aprovechó de defender el derecho “a ser libres con nuestra sexualidad”, al igual que los hombres. “No me interesa defender el puesto que ya gané democráticamente. Me preocupa el mensaje a todo un país sobre el ‘comportamiento’ de una mujer a otra”, cerró la ex GH.

Habla de nuevo de GH Chile y Romina dice de Cony que estuvo con todos y la bancaron. Estaba soltera e hizo lo que le apetecía, a ver si ahora también vas a dar clases de moral.#GranHermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/xZmiOuXAzX — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) February 7, 2024

Jajajajaja metanme a ese reality un día ahora ya! — Cony Capelli (@ConyCapelli) February 7, 2024

Síguenos en