Cony Capelli confesó difícil momento: “Lo más difícil es sanarse del prejuicio de la gente”

Constanza Capelli habló sin tapujos respecto de una dura etapa de su vida y que la llevó a “no tener donde vivir”. Una situación a la que ya se había referido en reiteradas ocasiones al interior de Gran Hermano Chile.

En esta ocasión, la ganadora del reality enfatizo cómo la revelación de esta experiencia personal ha tenido repercusiones tras el encierro, así como las burlas de las que es víctima debido a lo mismo.

Cony habló de difícil momento

En conversación con Revista Sarah, la ex bailarina ahondó en todas las malas vivencias que atravesó por el consumo de esta droga, asegurando que “lo más heavy fue no tener donde vivir y estar de allegada en distintos lugares”.

“Llegó un punto en el que mi vida estaba tan mal que no tenía nada, me iba a vivir con gente que no conocía“, contó.

En ese sentido, Capelli fue enfática en acusar que la cocaína “es una droga que te quita el alma”.

Durante su consumo, aseguró, siempre estuvo consciente de lo mal que estaba su actuar. Una herramienta necesaria que le permitió internarse por primera vez en rehabilitación, “aunque después volví (a consumir) porque conocí a mi última pareja“.

Cony Capelli: “Lo difícil es sanarse del prejuicio de la gente”

Siguiendo con esto, la ganadora de GH también abordó lo que ocurrió al momento de enfrentar al público y sus fans.

“Créeme que a pesar de que la gente conoce mi historia, aún así me ofrece drogas y lo veo como una prueba. Tampoco los juzgo, siento que ellos lo único que hacen es tratar de compartir la culpa de lo que están haciendo”, expuso.

Asimismo, explicó que al dar a conocer su historia de una manera tan pública generó que las personas estén pendientes de ella en este contexto. Algo que “me sirve para no perder el camino, me estructura más”.

Aún así destacó que “yo no estoy sana para demostrárselo a ellos. Lo hago por mí. Fue mi dolor, mi sufrimiento, mis lágrimas. Incluso si recaigo, es mi recaída, no es tuya”.

Al cierre de este tema, Cony también aludió a las crueles bromas que la tachan de “jalera” o “cocainómana”, asegurando que “me hacen reír”.

“Es un reflejo de lo mal que estamos como sociedad. Lo más difícil para un adicto no es sanarse de la droga, es sanarse del prejuicio de la gente“, cerró.

Síguenos en