Cony Capelli paró en seco a quienes cuestionan esta importante decisión: “No me interesas”

Constanza Capelli se enojó. La ganadora de Gran Hermano Chile compartió un potente mensaje que rápidamente se viralizó en sus redes sociales: Llamó a parar el odio en contra de Viviana Acevedo, una de sus amigas más cercanas.

En un video ampliamente viralizado en redes sociales, se puede ver a la ganadora de Gran Hermano Chile hablándole directamente a quienes dicen ser “conystas”.

“Para que te quede claro. Si tú eres ‘conysta’ y me amenazas a mí con que ‘si sigues con Vivi te voy a dejar de seguir’, pues deja de seguirme, porque no me interesas, ¿me explico?”, dice al inicio del video.

En esa línea, fue clara al decir que “no me interesa tener gente en mis redes sociales que se dedica a odiar y si eso incluso resultase con que yo termino con 100 mil seguidores, me importa un soberano pi…, mientras sean 100 mil personas que son sanas, que comparten un mensaje positivo”.

“No me interesan 400, 500 mil seguidores que de la mitad son pura gente hater, que tira mier… y que no saben querer”, cerró.

Cabe recordar que, tras el encierro, Capelli formó una fuerte amistad con Acevedo, con quien constantemente se muestra en sus redes sociales.

PRESTEN ATENCIÓN A ESTAS PALABRAS POR FAVOR Y DEJEN DE WEBIAR A LAS CABRAS !

CONY Y VIVI LAS ABRAZO FUERTE ♥️#GranConstanza pic.twitter.com/j3tuZLfLL1 — Naty 🌈 🍀❤️‍🔥 (@Cony_vivi_) March 4, 2024

