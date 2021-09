Este sábado, el cortometraje chileno “Los Huesos”, dirigido por Joaquín Cociña y Cristóbal León, ganó el Premio Orizzonti al “Mejor Cortometraje” en el Festival de Venecia.

El film pretende ser la primera película de animación stop motion del mundo, imaginando el desenterramiento de las dos figuras conocidas: Diego Portales y Jaime Guzmán, ambos redactores de la Constitución en distintos periodos de la historia de Chile.

Durante la premiación, el productor ejecutivo Lucas Engel dedicó el premio a Chile, a la Convención Constitucional y las víctimas del Golpe de Estado, justo cuando se conmemoran 48 años desde aquel hecho que marcó la historia reciente del país.

Lee también: Ben Affleck tras presentar su nueva película en el Festival de Venecia: “Me considero feminista”

“Los Huesos tiene su origen en octubre del 2019 cuando Chile vivió un gran levantamiento social que hizo que miles de personas protestaran en las calles demandando menos inequidad. Un país que está dispuesto a poner la dignidad como su mayor prioridad. Ahora, casi dos años después, está viviendo un momento histórico. Por primera vez una nueva Constitución está siendo escrita por la gente y esta reemplazará a la actual creada en dictadura“, dijo Engel.

Sobre eso mismo, el productor dijo en la ceremonia que “una Constitución democrática, representativa, paritaria y plurinacional nacerá. Hay una gran oportunidad para un futuro mejor para todos los chilenos”.

“También, en un día como este, un 11 de septiembre de 1973, los militares tomaron el Gobierno y con esto empezó una cruel, violenta y represiva dictadura que tomó la vida de miles de personas inocentes. Este premio está dedicado a todos los que no están con nosotros, al proceso constituyente que está ocurriendo ahora y a este país que estamos construyendo juntos”, concluyó.

#BiennaleCinema2021 #Venezia78 #Orizzonti

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio / Orizzonti Award for Best Short Film:

LOS HUESOS di/by Cristóbal León, Joaquín Cociña

Lucas Engels (produttore/producer)

ritira il premio/receives the award pic.twitter.com/aoKXhhHKRH

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 11, 2021