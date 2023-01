Coté López muestra impactantes secuelas tras accidente sufrido en sus vacaciones: “Me volé una uña”

Un inusual accidente fue el que vivió la influencer y empresaria nacional, María José “Coté” López, quien está disfrutando de sus vacaciones junto a su familia.

En una de las tantas historias que diariamente sube a Instagram, la modelo mostró el impactante resultado de un golpe que se dio su pie derecho contra un fierro, lo que la dejó con mucha sangre.

“Me pegué contra un fierro y me volé la uña y un pedazo de piel”, escribió la esposa del ex futbolista Luis Jiménez en la mencionada red social, agregando una particular foto en la que se ven las increíbles secuelas.

Por ahora, la mujer de 34 años no ha dado más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos y si la situación fue de tal magnitud que tuvo que presentarse en un centro asistencial.

La rodilla

Sin embargo, no fue el único accidente que López vivió este lunes, ya que pocas horas después subió una nueva historia en la que contó que se golpeó fuertemente su rodilla derecha.

“Como si la uña fuera poco, al rato me pegue en la rodilla con una silla de cemento”, señaló la empresaria, mostrando una nueva herida realizada en pleno periodo estival.