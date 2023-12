Cote López rompe el silencio tras rumores de infidelidad de Luis Jiménez: “Confío 100% en él”

Cote López compartió un comunicado a través de sus redes sociales donde se refirió a la supuesta infidelidad que se habría estado rumoreando luego de que ella anunciara su separación del Mago Jiménez.

Dicho motivo dio bastante de que hablar y habría nacido a raíz de unos contactos al teléfono personal de Luís, lo que Cote catalogó como un “hostigamiento” del que ella aseguró estar enterada.

Aunque, una supuesta infidelidad no es la única teoría que se ha planteado, ya que incluso Adriana Barrientos lanzó hace poco unos comentarios que podrían, eventualmente, orientar la situación.

Cote López rompe el silencio

“Confío 100% en Luís, no puedo creer que haya gente que se deje llevar por una persona que se consiguió su número y no ha dejado de hostigar desde entonces, con mi conocimiento“, comenzó diciendo en el escrito a través de Instagram.

Y destacó que su intención al hacer pública la ruptura era para evitar este tipo de situaciones, aunque las cosas no salieron del todo como quería: “No entraré a menospreciar, porque no es mi estilo, lo único que pedí fue respeto por mi familia. Tengo hijos grandes“, agrego.

“Hoy se metieron con una de las personas que más amo en la vida y no voy a permitir que dañen su imagen porque Luís es el hombre, papá y persona más maravillosa que he conocido y no permitiré que mi familia se preste para este circo“, cerró.

