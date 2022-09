Coté López mostró el antes y el después de su intervención en el abdomen: Se arregló el “ombligo de mamá”

María José “Coté” López sorprendió a sus seguidores este jueves al revelar que se sometió a una intervención quirúrgica.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de registros donde explica que se hizo una cirugía estética en su “ombligo de mamá”.

En el primer registro que subió, la modelo indicó que estaba de camino a someterse a la operación.

Más tarde, mostró su abdomen con la bata médica abierta. “Aquí está el antes del ‘ombligo de mamá'”, escribió sobre la imagen,

“Creí que lo tendría así para siempre, porque no me quería cortar la guata (ya estaba asumida y no me estresaba), pero el doctor me convenció de que me hará algo muy piolita y me mostró hermosos resultados sin tener que hacerme abdominoplastia, porque es muy poco para tanto”, señaló.

“Toy listoca”, publicó más tarde, junto a una imagen en la que muestra cómo quedó su nuevo ombligo.

Finalmente, publicó otra imagen mostrando su zona abdominal y la incisión en el lugar. “Ya, ahí está, en dos semanas más les muestro el antes y después parada”, aseguró.