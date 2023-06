“Por burlarse de mí”: Coté López se vengó de Luis Jiménez con chascarro que sufrió en el aeropuerto

Una tragicómica situación fue la que compartió Coté López a través de su cuenta de Instagram, en donde el protagonista es nada más y nada menos que su marido, Luis Jiménez.

En medio de su viaje a Europa, el ex futbolista se dio cuenta que se le había perdido su billetera y le comentó el problema a la influencer, quien se lo tomó con mucho humor.

“¿Karma? ¿Recuerdan esa palabra? Por burlarse de mí le pasó… miren la siguiente historia“, escribió aumentando la intriga entre sus seguidores.

En la siguiente imagen se ve una conversación por WhatsApp en la que Jiménez le pedía que llamara al aeropuerto porque no encontraba sus documentos.

¿Qué hizo Cote López?

“Voy viajando a Europa sin plata. Quizás duermo en el parque“, se lee por parte del ex jugador de Palestino, a lo cual la modelo le responde sarcásticamente “los parques de allá son tan lindos“.

Luego, López informó que ya habían bloqueado todas las tarjetas y agradeció la preocupación.

“La dejó en el aeropuerto, no en el avión. Y la verdad no sé qué hará, espero que encuentre una linda banca. Me tendrá que esperar o vender su cuerpo estos días“, escribió.