“Si no te gusta, no me mires”: Cote López le respondió a seguidor que le dedicó maletera crítica

La conocida influencer y empresaria, María José López, más conocida como Cote López quiso intercambiar algunos mensajes con sus seguidores para entregar consejos en el ámbito amoroso, además de contestar ciertas preguntas que le llegaran.

Y en este sentido, hubo varios comentarios que subió a las historias de su cuenta de Instagram, donde destacó los consejos más interesantes y también algunas preguntas que le llamaron la atención.

Sin embargo, lo más probable es que no esperaría que algunas personas pudieran portarse “mala onda” con ella y enviarle algunas opiniones que no fueron tan amigables con su personalidad.

¿Qué le dijeron a Cote López?

“Egocéntrica“, fue lo que le dijeron, en alusión a que gran parte de su contenido en redes sociales es de sus propias fotos. Algo que puede generar opiniones diversas, ya que la forma en que administra su contenido es algo que en este momento decide ella misma.

Aunque ella al parecer lo tiene muy claro, porque no tardó en responderle de manera tajante: “¿Sabes qué soy aparte de egocéntrico? Perfecto“, indicó en tono de burla.

La respuesta

“No me considero para nada egocéntrica, quizás mi seguridad de esa impresión”, señaló.

Además, destacó que ella no comparte contenido de su familia a través de Instagram porque respeta que a ellos no les gusta tanto la exposición.

“Este Instagram tiene mi nombre, así que es lógico que aparezca yo, si no te gusta, no me mires. Voilà, te solucioné la vida”, cerró la influencer.

