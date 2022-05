Coté López se contagió de COVID-19 tras el concierto de Karol G: “Me voy con la variante Bichota”

Un llamativo anunció hizo este martes por la mañana la modelo nacional María José (Cote) López a sus seguidores, a quienes les contó que se contagio de COVID-19 tras haber acudido la semana pasada al concierto de Karol G.

El lunes por la noche, la influencer aseguró sentirse muy mal, motivo por el que se realizó un test de antígeno que terminó saliendo positivo.

Tras esto, bromeó en una historia de Instagram, afirmando: “estoy viva…creo. Tengo todos los síntomas, no me faltó ningunito ‘chemimare’. Lo bueno es que solo yo tengo. Luis (Jiménez) y los niños nada. Lo malo es que los extrañaré”.

Inmediatamente después, recordó en una segunda publicación que estuvo por varios minutos sin mascarilla durante el show de la cantante colombiana, especialmente cuando la gente le pedía fotos.

“Quiero saber cuántas contagiadas del concierto. Yo sólo recuerdo (que me decían) ‘¿Cote puede ser sin mascarilla? O si no, no me van a creer’. Ahí dije: ‘Me voy con la variante Bichota sí o sí’. Estaba segura y ahora todos me escriben ‘me tomé foto y estoy contagiada”, señaló.

Finalmente, López alertó a todos sus seguidores que estuvieron con ella el día del evento, llamando también con un simpático mensaje a seguir utilizando el tapaboca.