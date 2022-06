“Es muy incierto el bicho”: Coté López detalló cómo está viviendo su segundo contagio de COVID-19

Con un llamado de alerta a sus seguidores fue la manera en la que la modelo María José “Coté” López anunció que estaba contagiada de COVID-19, noticia que causó revuelo entre sus followers.

La influencer nacional contó que todo ocurrió a fines de la semana pasada cuando fue al concierto de Karol G. En el show, la esposa de Luis Jiménez dijo que varias personas le pidieron fotografías sin mascarillas y que eso pudo haber causado que se contagiara.

Ahora, la misma protagonista reveló las diversas complejidades que está viviendo en su cuarentena, admitiendo que es segunda vez que se contagia, aunque ahora lo está pasando de una manera muy diferente.

“Debo confesar que esta no es mi primera vez con COVID-19, es mi segunda. La primera tenía dos vacunas y no me dio absolutamente ningún síntoma, cero. Es más, ni creía que lo tenía si no era por los tres PCR (que me hice)”, relató.

A través de una historia subida a su cuenta de Instagram, López reveló que “ahora tengo todas las vacunas y tengo todo: Cabeza, tos, oídos y resfrío”.

“Creo que es muy incierto el bicho, como te pille no más o quizás cepas diferentes, no sé (…) No puedes dormir”, añadió.

La modelo anteriormente detalló que está aislada tanto de su marido como de sus hijos, situación que se dio justo cuando cumplió un nuevo aniversario de matrimonio.