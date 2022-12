“Más asqueroso me parece…”: Cote López frenó en seco las críticas por besar a sus hijos en la boca

Cote López celebró Navidad coronando un exitoso año de la mano de CLo, su marca de maquillaje con la que inauguró varias tiendas en distintos centros comerciales de la capital.

Bajo un frondoso árbol repleto de adornos, la psicóloga pasó la festividad acompañada con su familia y así lo dejó ver mediante fotografías que compartió en sus redes sociales, evidenciando el cariño que existe en el núcleo.

Sin embargo, la también empresaria vivió un amargo momento a raíz de unos comentarios que sus seguidores dejaron a partir de una historia que guardaba relación con sus hijos.

“Díganme, ¿Alguna vez los he pescado? Entonces, ¿Para qué siguen escribiéndome lo mismo”, fue parte de su descargo y que dejó a nadie indiferente en su cuenta de Instagram.

“Lo que les enseñamos es amor”

Todo comenzó a raíz de un post de López en el que se la ve besando en la boca a su hijo menor. “Feliz navidad para todos. Lamento mucho si hay alguien pasándolo mal en estas fechas”, escribió en la publicación.

Unas horas más tarde, la modelo decidió recurrir a sus historias para enfrentar las críticas que desató la muestra de cariño. “Jamás he hecho algo para agradar a alguien, hago lo que me nace y me hace feliz“, comenzó disparando.

En esa misma línea, expresó que “un beso en sí mismo no tiene ningún significado“, argumentando que “solo debe ser considerado como una muestra de afecto”.

Para complementar su punto, explicó que a esa edad (7-8 años, según escribió), los niños “recién empiezan a juzgar, antes de eso entienden que lo que les enseñamos es amor y no tienen por qué replicar los besos con otros”, aclaró.

“Jamás mis hijos besaron a otra persona en la boca”, añadió, antes de terminar con una tajante frase: “Van a tener que aguantarse (…) Más asqueroso me parece la gente que quiere darle una connotación sexual a algo tan puro“, cerró en la publicación.