“¿La gente en serio cree que…?”: Coté López en picada contra críticas por no publicar nada sobre damnificados

Una de las influencers chilenas con más seguidores es Coté López, quien continuamente comparte sus hazañas y experiencias a través de su cuenta de Instagram para estar cerca de sus seguidores.

Sin embargo, esto también provoca que le lleguen comentarios de todo tipo, a los que la mayoría de las veces responde. Y esta vez no fue la excepción.

Mientras la empresaria se encontraba compartiendo detalles los nuevos productos de su línea de maquillaje CLo en una transmisión en vivo, le llegaron algunas críticas que quiso responder públicamente y sin pelos en la lengua.

“Cuando estaba leyendo mensajes de la máscara en los directos leí dos que me dijeron ‘¿no te importa nada lo que está pasando en Chile?‘”, comenzó diciendo en su historia.

“¿La gente en serio cree que sólo si subo algo es porque me importa? Obvio que como a todos me tiene mal, tengo amigos que tuvieron que dejar sus casas, mi hermano perdió su plantación, ayer lloraba y le decía a Luis ‘la gente que vive en la calle, ¡imagínate!'”, expresó firmemente.

Luego, señaló que “para mí las situaciones donde la gente sufre no me son indiferentes”.

“No entiendo por qué la gente ataca sin saber, sólo por atacar, me canso de escribir esto, pero es que creo que nunca lo entenderé y me frustra”, cerró.

Tras esto, hizo otra publicación en la que se ve un pantallazo de Whatsapp en el que se lee a un grupo familiar en el que intercambian información sobre el estado de los integrantes de la familia.

“Por si no me creen lo de nuestros amigos y de mi hermano“, sentenció la influencer.