Este domingo se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo que los chilenos se movilizan en el país y en el extranjero para emitir su sufragio. Estos comicios se desarrollan mientras María José “Coté” López se encuentra de vacaciones en Dubái, por lo que tomó la decisión de no votar.

Estar lejos de Chile en este día en que se elige al próximo presidente de la República no fue impedimento para que la psicóloga decidiera referirse a lo que sucede en el país. Mediante sus redes sociales, decidió consultarle a sus seguidores por sus preferencias presidenciales.

Además de recibir las esperadas respuestas, la también influencer tuvo que enfrentarse a las críticas. Los cuestionamientos llegaron porque prefirió irse de viaje en vez de estar en el país para votar con su familia. Esto último hizo que ella decidiera responder.

Lee también: El llamado de Sergio Chamy en esta segunda vuelta: “Me emociona tanto saber que mi voto contribuye”

A través de sus historias de Instagram, Coté López se defendió y partió señalando: “Se están pasando por el tema de que no vamos a votar. Luis tiene vacaciones solamente una vez al año, que es ahora en diciembre, y de verdad que no íbamos a cambiar las vacaciones y todo por dos votos extra”.

Tras eso, decidió cuestionar a los seguidores que la criticaron. “¿Ustedes lo hubieran hecho, de verdad? Pero sinceramente, si tienen solamente esta oportunidad para viajar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 💛🧡✨Coté López✨la POPURRÍ💜💛💚 (@cotelopezm)

“Es que todo el mundo me está escribiendo: ‘irresponsable’, ‘no les importa lo que pase en el país’, ‘me decepcionaste’. Lo encuentro demasiado too much. No sé si les molesta que estemos acá, la verdad, o qué. Pero igual lo encuentro súper fome”, manifestó.

Lee también: “Siento mucha emoción”: Daniela Vega viajó desde México para emitir su voto en la segunda vuelta presidencial

Para culminar con su defensa, López señaló: “Imagínense que hay gente que me dice ‘oye y por qué no se devolvieron, por último’. Cómo nos vamos a devolver, somos nueve personas en un viaje completo. Es viajar con niños, es comprar pasajes”.